Bakan Albayrak ekonomik verileri değerlendirdi: Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor
Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan ekonomik verilerle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.
Kapasite kullanımı ekimde yüzde 75,4
Albayrak'ın paylaştığı tweet:
Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020
Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi👏 pic.twitter.com/CR0aYcmmMS