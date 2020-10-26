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Bakan Albayrak ekonomik verileri değerlendirdi: Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor

Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." dedi.

Bakan Albayrak ekonomik verileri değerlendirdi: Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan ekonomik verilerle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.

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Albayrak'ın paylaştığı tweet:

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