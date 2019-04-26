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Bakan Albayrak: En kısa sürede ülkemize kazandıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" dedi.

Bakan Albayrak: En kısa sürede ülkemize kazandıracağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkeye kazandıracaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte, ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Albayrak, "İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dunya.com

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