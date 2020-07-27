ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Ekonomi
  • Bakan Albayrak: Endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz

Bakan Albayrak: Endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." dedi.

Bakan Albayrak: Endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, güven endeksleri ve Borsa İstanbul'dan iki sıfır atılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." dedi.

Güven endeksleriyle ilgili ise, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin temmuzda aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap