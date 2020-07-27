Bakan Albayrak: Endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz

27 Temmuz 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, güven endeksleri ve Borsa İstanbul'dan iki sıfır atılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." dedi.

Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç…



23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz.



Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun👏👏👏 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 27, 2020

Güven endeksleriyle ilgili ise, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin temmuzda aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak." ifadelerini kullandı.