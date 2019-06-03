Bakan Albayrak: Enflasyonda hedefe ulaşacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyon rakamları, yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.
Mayıs enflasyonu aylık bazde 0.95 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 18.71'e geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Albayrak, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." ifadesini kullandı.
Enflasyon beklenenden iyi geldi