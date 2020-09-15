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Bakan Albayrak: Gereken adımları atmaktan çekinmeyiz

Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldıklarını ifade eden Bakan Albayrak, "Bütçe disiplinini korumak 'evet' ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak: Gereken adımları atmaktan çekinmeyiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengesinin önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdiğini bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldıklarını ifade eden Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak 'evet' ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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