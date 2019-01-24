Bakan Albayrak: Güçlü bir döneme gireceğimizin altını çizdik

24 Ocak 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "49.Dünya Ekonomi Forumu" dolayısıyla bulunduğu Davos'ta gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Oldukça verimli görüşmeler yaptıklarını aktaran Bakan Albayrak, Türkiye'nin güçlü bir döneme gireceğini anlattıklarını ve 2019'da reel ekonomi ile büyümenin güçlü olacağını söyledi.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik.

Davos'ta verimli görüşmelerimiz oldu, görüşmelerimizin olumlu etkileri başladı.

Almanya ve Fransa ile verimli görüşmeler yaptık.

Mayıs ayında Fransız mevkidaşımızı ağırlayacağız, ilkbaharda Almanya seyahatimizi gerçekleştireceğiz.

Türkiye olarak güçlü bir döneme gireceğimizin altını çizdik.

Etkin, aktif ve stratejik bir Hazinecilik ortaya koyacağız.

Sadece son çeyrekte bütçelediğimiz faiz giderlerinde 3 milyar TL'ye yakın tasarruf elde ettik.

Özellikle 4. çeyrek ve 2019 ilk çeyreği çok daha olumlu şekilde tamamlayacağız.

Reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız.

Bütçe disiplini, cari denge ve enflasyon konularında piyasadaki güvenin tesis edilmesi açısından beklenenin çok üzerinde güçlü neticeler aldık.

Reel ekonomi yaşananlara çok güçlü bir cevap verdi.

Ekonominin tüm paydaşlarını rasyonel bir politikayla yönetmek zorundayız.

Enflasyonda aşağı yönlü süreç devam ediyor.

Köpük büyümenin yerine reel ekonomiyle cari denge toparlanıyor.

2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmedik.

2019 bütçesi çok daha rahat bir bütçe olacak.

Kur konusunda stratejik bir akılla sahada olmalıyız.

Önceliğimiz hazine borçlanmalarında maliyet düşürmek.

Kurun reel ekonomiye etkisini yakından takip edeceğiz.

Üçüncü ülkelerle sessizce yürüttüğümüz görüşmeler devam ediyor.

Bizim birinci önceliğimiz bütçede faiz tasarrufu elde etmek.

KDV iadelerinde önce rakamlarla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor.

KDV iadeleri çok basit bir konu değil.

Ocak ayı itibarıyla ortaya çıkan resim iyileşmenin beklenenden daha büyük olduğu yönünde.

Kredi maliyetlerinin düşmesi piyasadaki iyileşmeyi gösteriyor.

31 Mart'tan sonra çok daha etkin ve kazanımların güçlü bir şekilde realize olduğu döneme gireceğiz.

Davos'ta verimli görüşmelerimiz oldu, görüşmelerimizin olumlu etkileri başladı.

Çin ve Güney Kore ile ticaret açığı konusunda çok ciddi bir çalışma yürütmeye başladık.

Çin ve Güney Kore'ye karşı bu tarz bir açıkla devam edemeyeceğimizi söyledik.

Çok daha aktif bir güney kore ve çin politikası gözlemleyeceğiz."