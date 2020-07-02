Bakan Albayrak: Hedefimiz ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmak
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ihracatın haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığına işaret etti.
Bakan Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA