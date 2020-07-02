ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Ekonomi
  • Bakan Albayrak: Hedefimiz ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmak

Bakan Albayrak: Hedefimiz ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak: Hedefimiz ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ihracatın haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığına işaret etti.

Bakan Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap