Bakan Albayrak: Hızlı yükseliş yakalayacağız

24 Nisan 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız" dedi.

Albayrak, Twitter hesabından, Sanayi Üretim Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini içeren bir infografiğin de yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor. Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız."