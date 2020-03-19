Bakan Albayrak: İlk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız

19 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın da konuk olarak katıldığı "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüyeceğini ifade eden Bakan Albayrak, "Birçok belirsizlik olmasına rağmen 2020 hedefleri için tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz. Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu.

Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz.

Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz.

Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç.

Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor.

Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık.

Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket.

Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak.

MB'nin daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.

Yaklaşık 650 bin 1500 TL altında alan emeklinin maaşı bu seviyeye çıkarılarak destek sağlanıyor.

3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak.

Küçük esnaflar prim desteklerinin tamamından faydalanacak. Esnafa ekstra likidite ihtiyacı var.

Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak.

İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir.

Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok.

İlk çeyreği beklentilerin üzerinde bir büyümeyle kapatacağız.

Birçok belirsizlik olmasına rağmen 2020 hedefleri için tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz.

Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak.

Ekonomi politikaları bu kadar senkronize hiç bir zaman olmadı.

Dünyadaki gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye yüksek performans göstermiş.

Türk Lirası Şubat ayı itibarıyla baktığımızda TL çok ciddi pozitif ayrışma yaşıyor.

Türkiye faizde, dövizde çok olumlu performans ortaya koyuyor.

Ayakta kalanlar bu süreç başladığında hızlı şekilde koşup, hedefe ulaşma konusunda iyi performans gösterecek.

İş korona pandemisinden korku pandemisine gittiği için bir öngörülemezlik var.