Bakan Albayrak: İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir

19 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın da konuk olarak katıldığı "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan ekonomi paketinin iş dünyası ile istişareler sonucu oluşturulduğunun altını çizen Bakan Albayrak, Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz. Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz" dedi. Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç olduğuna işaret eden Albayrak, birkaç aylık sürecin virüs anlamında belirsizlikleri barındırdığını söyledi.

'Gerekirse yeni paketler olacak'

Dün açıklanan ekonomik paketin süreçten etkilenen her ölçekteki tüm kurumlara bir cansuyu olduğunu ifade eden Albayrak, "Bu manada baktığınızda 100 milyar liralık paket. Likidite açısından sorunumuz yok. İç talep noktasında üretimin bir kısmını iç piyasaya yönlendireceğiz, gerekirse bunu turizm için de yapacağız. Turizm için kampanyalar yapılabilir. Türkiye'nin kapasitesi, altyapısı her şeye müsait. İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak. Çok koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Ödeme zincirinin kırılmaması için kurumlar çalışıyor" dedi.

"3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak"

Piyasalarda oluşabilecek nakit sıkışıklığına ilişkin faaliyete alınan tedbirlere değinen Albayrak, likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket hazırladıklarını ifade etti.

3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacağını belirten Albayrak, "Merkez Bankasının daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek. Yaklaşık 650 bin 1500 TL altında alan emeklinin maaşı bu seviyeye çıkarılarak destek sağlanıyor. 3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak. Küçük esnaflar prim desteklerinin tamamından faydalanacak. Esnafa ekstra likidite ihtiyacı var" dedi.

'Kısa çalışma ödeneği esnetilebilir'

İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebileceğini açıklayan Bakan Albayrak, "Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak. Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok" dedi.

'İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüyeceğiz'

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüyeceğini ifade eden Bakan Albayrak, "Birçok belirsizlik olmasına rağmen 2020 hedefleri için tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz. Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak" dedi.

'Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil'

Sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Bakan Albayrak, "Dikkatli ve tedbiri elden bırakmadan ilerleyeceğiz" dedi. Bakan Albayrak, özel durumlar dışında kamuda evden çalışma olmayacağını söyledi.

'Türkiye gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi performansa ortaya koyuyor'

Ekonomi politikaları senkronize bir şekilde çalıştığını vurgulayan Bakan Albayrak, dünyadaki gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye'nin daha iyi bir performans sergilediğini ifade etti. Albayrak, "Türk Lirası Şubat ayı itibarıyla baktığımızda TL çok ciddi pozitif ayrışma yaşıyor. Faizde, dövizde çok olumlu performans ortaya koyuyoruz. Ayakta kalanlar bu süreç başladığında hızlı şekilde koşup, hedefe ulaşma konusunda iyi performans gösterecek" dedi.

Dünya genelinde sürecin korona pandemisinden, korku pandemisine gittiği için bir piyasalarda bir öngörülemezlik olduğunu belirten Bakan Albayrak şunları söyledi:

"Finans piyasaları Avrupa'nın birçok yerine evden çalışmaya başladı. Avrupa'da korona salgınından daha çok korku salgını var. "Marketler yağmalanmış" diyorlar. Gidiyorum markete dünya kadar ürün var. Yalan pandemisine karşı toplumumuzun bağışıklık sistemi güçlü. Sakin, sükunetle ve sabırla pik dönemine kadarki süreci geçtikten sonra normalleşme süreci başlayacak, Çin'de bu durumu gördük. Hiçbir şeyin sonu yok. Devlet olarak bilançonuz var, gelir gider var. Bu planı bir şekilde işleteceğiz. Makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız. Normal hayatın akışı içerisindeki şeyleri doğru analiz etmek lazım."

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları şöyle:

Türkiye'nin pozitif ayrıştığı bir iklimdeyiz.

Nisan, Türkiye açısından iç piyasa bakımından da riskler barındırıyor.

Cari denge, maliye politikalarında ev ödevimizi yaptık.

Küresel resmin olumsuz senaryosuna karşı mali politikalar her zaman elimizde, bugün için böyle bir risk görmüyorum.

Nisan-Mayıs rakamlarını gözlemleyeceğiz, çok dinamik bir süreç yaşıyoruz.

Enflasyonla ilgili bu yıl ciddi bir endişe taşımıyorum, özellikle petrol fiyatları, maliyetler tam tersi aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor .

Döviz kurundaki yükseliş kaynaklı enflasyon üzerinde ciddi bir fiyatlanma davranışı olacağını düşünmüyorum.

Tüketici kredileri çerçevesinde de gerekmesi durumunda adımlar atılır.

Vatandaş açısından amacımız bu sürecin etkisini minimuma indirmek.

Döviz kurundaki yükseliş kaynaklı enflasyon üzerinde ciddi bir fiyatlanma davranışı olacağını düşünmüyorum.

Tüketici kredileri çerçevesinde de gerekmesi durumunda adımlar atılır.

Vatandaş açısından amacımız bu sürecin etkisini minimuma indirmek.

Bu paketin boyutu türkiye'nin bütçe performansı için bir risk teşkil etmiyor.

Bütçe disiplini açısından büyük bir tehdit oluşturan unsurlar değil.

Madencilik, mobilya gibi sektörlerden de talepler geliyor, bunlara çalışıyoruz.

Reel sektörde bu süreçten hakiki manada etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

Kamu bankaları dün olduğu gibi bugün de çok güçlü bir şekilde sahada olacak.