Bakan Albayrak: KDV beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı

23 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesintinin de yapılmayacağını duyurdu.

Albayrak, "Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak." ifadesini kullandı.