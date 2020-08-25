Bakan Albayrak: Keşif, Merkez Bankası'na yeni bir döviz rezervi eklemiştir

25 Ağustos 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Tarihi ve çok önemli bir dönemde bu yayın gerçekleşiyor. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını başlattık. Bunun meyvelerinden en önemlisini cuma günü aldık.Türkiye'nin tamamında bu müjde büyük hava yarattı.

320 milyar metreküp olarak söylenen ilk kuyunun fazı, bu kuyunun gerisinde 2 katman daha var. Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız.

"TPAO gazı oradan çıkararak işleyecek sermayaye sahiptir"

TPAO bugünkü kapasitesiyle bu gazı oradan çıkararak onu işleyecek sermayaye sahiptir. Doğal gazın çıkışı olarak en hızlı sürede 2023 olarak belirttik. TPAO en hızlı şekilde çıkaracak yapıya sahip. 2023 hedefi gerçekçi bir süredir. Akdeniz'e göre daha yumuşak bir zemin çıktı. Çok düşük maliyetle çıkarılacak. Türkiye TPAO bu sahayı kendi işletip kendi çıkaracak.

"Altında potansiyeli olan 2 katman daha var"

Dünyadaki en son teknolojiye sahip bir TPAO var sahada. Bu daha başlangıç. Altında potansiyeli olan 2 katman daha var. 5-6 bin kilometrelik bir alanda yeni bakılacak alanlar var. Karadeniz'de başka alanlar var, Akdeniz'deki aramalarımız var. Türkiye yeni bir süreci başlattı. Türkiye maddi ve manevi olarak bir duvarı yıktı.

"Enerji üreticiler ligine çıkaran bir keşiftir"

Türkiye'yi enerji üreticiler ligine çıkaran bir keşiftir. Zihinsel bir devrim yaptık. Bu keşif Türkiye'yi dünya üreticisi haline getirecek.

Keşif doğal gazı dışarıdan daha ucuz almamızı sağlayacak. Rusya güvenilir tedarikçi, işbirlikleri söz konusu olur. Doğal gazı çok düşük maliyetle çıkaracağız. Bu indirim olarak halkımıza da yansıyacak.

Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek.Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak

"Merkez Bankası'na yeni bir döviz rezervi eklemiştir"

(Doğal gazın Türkiye'ye katkısı) Türkiye'nin döviz fazlası vereceği bir dönem başlıyor. Enerji kısmında meyvelerini almaya başladık. Kur saldırılarına karşı da Türkiye'yi güçlendirecek.Karadeniz'deki keşif Merkez Bankası'na yeni bir döviz rezervi eklemiştir

Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek. Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak.

Kesinlikle doğal gaz keşfi faturalara yansıyacak. Aynı zamanda sanayicimizin kullandığı elektrik faturalarına da yansıyacak. 2023'ten önce yansıması için çalışıyoruz. Belki 2023'ten önce de müjdelerle gelebiliriz.

Çıkaracağımız bu doğal gazı elektrik üretiminde de kullanılarak, daha ucuz elektrik sağlayabileceğiz.

Doğal gaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak. Bunu 2023'e yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu son süreç TPAO ve BOTAŞ'ı farklı bir lige çıkaracak. Bu keşiflerle birlikte bu iki şirketin halka arz sürecinin önü açılacak