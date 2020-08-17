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Bakan Albayrak: Konut satışları temmuzda rekor kırdı

Bakan Albayrak, temmuz ayı konut satış istatistiklerine ilişkin, "250 alt sektörü hareket geçiren inşaat sektöründe konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak rekor kırdı." dedi.

Bakan Albayrak: Konut satışları temmuzda rekor kırdı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "250 alt sektörü hareket geçiren inşaat sektöründe konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak rekor kırdı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konut satışlarında rekorKonut satışlarında rekor

Kaynak: AA

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