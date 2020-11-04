Bakan Albayrak: Önceliğimiz üretim ve ihracat

04 Kasım 2020

Canan SAKARYA

AK Parti milletvekilleriyle bakanlık binasında 3 saat süren toplantıda bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, milletvekillerine kapsamlı bir sunum yaptı. Katılımın yüksek olduğu toplantıda üretim, ihracat, istihdam başta olmak üzere ekonomik göstergelerdeki son durumu değerlendiren Albayrak, pandemi nedeniyle tüm dünyada bir belirsizliğin yaşandığını ve bu durumun ekonomilere olumsuz yansıdığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, milletvekillerinin toplantıda dolardaki artışı gündeme getirdiler. Bunun üzerine Albayrak, ekonomide tek kriterin döviz olmadığını, şu anda dövizde yaşanan dalgalanmanın dünyada yaşanan belirsizlikten kaynaklandığını ve geçici olduğunu, dünyada da benzer bir dalgalanmanın yaşandığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin bir çok ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu ifade eden Albayrak, ekim ayında ihracatın 17.3 milyar dolar ile rekor kırdığını hatırlattı. Albayrak, ekonomideki güçlü toparlanma eğiliminin Ekim ayında da sürdüğünü belirterek, 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörlerde istihdam artışı sağlandığını üretimdeki artışın istihdamı desteklediğini belirtti. Albayrak, istihdamda sıkıntı olmakla birlikte Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu kaydetti. Albayrak, Mayıs-Temmuz döneminde 1 milyon istihdam oluşturulduğunu söyledi.

Milletvekilleri toplantıda seçim bölgelerindeki bazı altyapı projelerini gündeme getirerek, daha fazla ödenek ayrılması talebinde bulundular. Milletvekillerinden 2. el otomobilde fiyat artışına dikkat çekenler oldu. Bunu üzerine Albayrak, pandemi sürecinde bir süre fabrikaların kapalı kaldığını ve üretimin azaldığını ama şimdi normal seyrine döndüğünü belirterek, sorun çözüleceğini gerekirse ilave tedbirler alınabileceğini söyledi. Bir süredir gündemde olan ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerinin alacaklarının ise belli bir ödeme planına bağlanarak çözüleceğini ifade etti. Albayrak, soru üzerine yerli aşı konusunda da her türlü desteğin verildiğini ve çalışmaların iyi gittiğini belirtti.