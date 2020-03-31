Bakan Albayrak: Ticaret ve finans sistemi için çıkış yollarını konuştuk

31 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, Kovid-19’un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını ele aldıklarını belirtti.

Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA