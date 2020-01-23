Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

23 Ocak 2020

Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde düzenlenen forumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam.

- Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi.

- Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredileri kaynaklı.

- Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var.

- Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik.

- Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu.

- Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık.

- Son 5 yılda önceki 5 yılla kıyaslayınca ihracat performansımız çok daha iyi.

- Merkez bankası sorumluluklarından biri de finansal istikrarı sağlamak.

- Hükümet olarak güçlü bir bilançomuz var.