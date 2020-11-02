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Bakan Albayrak: V tipi toparlanma devam ediyor

Bakan Albayrak, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: V tipi toparlanma devam ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı." ifadelerini kullandı.

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Albayrak'ın paylaştığı tweet:

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