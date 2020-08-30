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Bakan Albayrak'tan "30 Ağustos" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı
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Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak, "Milli bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu’yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

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