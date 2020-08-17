Bakan Albayrak'tan 'borçluluk' eleştirilerine tepki

17 Ağustos 2020

ANKARA (DÜNYA)

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye borç göstergelerine yönelik eleştiriler yapıldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye’ye karanlık günler yaşatanlar, bugün borçluluk’ üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor” ifadesine yer verdi.

Türkiye’nin kişi başına düşen borç miktarının, gelişmekte olan ülkelere kıyasla düşük olduğunu belirten Albayrak, Türkiye’de 1291 dolar olan bu miktarın, gelişmekte olan ülkelerde 26 bin 680 dolar; dünya ortalamasında ise 6 bin 271 dolar olduğunu belirtti.

“Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır” dedi.