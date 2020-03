Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları açıklaması

09 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Uşak İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.

Bakan Albayrak, "Ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ocak ve şubat rakamlarının çok iyi sinyaller verdiği belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."