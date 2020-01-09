Bakan Albayrak'tan enflasyon ve faiz açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor. Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinde enflasyon ve faiz oranlarının 2020 yılı içerisinde tek hanelere düşeceğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor. Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyleyen Bakan Albayrak, 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini de sözlerine ekledi.
İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:
*2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık.
*Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.
*Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı.
*2019 yılında yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız.
*2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz.