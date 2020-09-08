ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Ekonomi
  • Bakan Albayrak'tan rekor elektrik üretimi paylaşımı: Her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz

Bakan Albayrak'tan rekor elektrik üretimi paylaşımı: Her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'tan rekor elektrik üretimi paylaşımı: Her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 3 Eylül'de elektrik üretiminde kırılan rekora ilişkin tweetini alıntılayarak, durmadıklarını, üretimi sürdürdüklerini, yatırımlarla ve projelerle Türkiye'ye çağ atlattıklarını belirtti.

Tarihi doğal gaz keşfinin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attıklarına işaret eden Albayrak, "Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikte yeni rekor!Elektrikte yeni rekor!

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap