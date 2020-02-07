Bakan Albayrak'tan sigorta sektörüne pozitif ayrımcılık sözü

07 Şubat 2020

Selçuk ALTUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün sigorta sektörü temsilcileriyle geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Sektör için yeni hedeflerin de konduğu toplantıda Bakan Albayrak'ın sektörü büyütmek için pozitif ayrımcılık yapacağını söylemesi sigortacılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finans politikaları açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve sektörün gündemindeki konuları ele aldıklarını belirten Bakan Albayrak, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak" ifadesini kullandı.

Buluşma ile ilgili DÜNYA'ya açıklamada bulunan sigorta sektörü temsilcileri, "Toplantı bizim için olumluydu ve çok iyi geçti. Sektörümüzde yeni hedefler kondu. Sigortanın finans sektörü içerisindeki payını büyüteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda yer alan bir başka sektör temsilcisi ise, "Sektörün sorunlarından bahsettik. Hem Yeni Ekonomik Plan (YEP) hem de Cumhurbaşkanlığı Stratejik Plan'ında sektörümüze yer verilmesinin stratejik önemde olduğunu belirterek bunun için teşekkür ettik" dedi.

Görüşmede yer alan bir diğer sektör temsilcisi de Bakan Albayrak'ın sektör için son zamanlarda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerden bahsederek, sektörü destekleyeceğini ve pozitif ayrımcılık yapacağını söylediğini bildirdi. Bakan, 'stratejik olarak sektöre verdiği değeri anlattı' ifadesini kullandı.

Bakan'ın dünyada finansal istikrar için sigorta sektörünün kritik önem taşıdığını söylediğini belirten temsilci, "Bakan, buna karşın sektörün aldığı pozisyonun Türkiye'de de yeterli olmadığını vurgulayıp, sektörün önden koşarak pozisyon alması, daha farklı ürünlerle piyasada yer almasını istedi" dedi.

SDDK atamaları Külliye'de imza bekliyor

Bakan Albayrak'ın toplantıda aktardığı bir diğer konu da Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla (SDDK) ilgili son gelişmeler oldu.

Bilindiği üzere, sigorta sektörünün kurulması için yıllardır uğraş verdiği SDDK’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak, SDDK ile ilgili atamalar henüz yapılmadı. Bakan Albayrak, bu atamaların Külliye'de imza beklediği bilgisini paylaşarak, bunun hızlandırılması için çalışacağını aktardı.

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