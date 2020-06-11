ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Son Dakika Haberleri:

Bakan Albayrak'tan 'TANAP' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.

Bakan Albayrak'tan 'TANAP' açıklaması
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık.

Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik. tekrar gurur duyduk" dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap