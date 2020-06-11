Bakan Albayrak'tan 'TANAP' açıklaması

11 Haziran 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık.

Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik. tekrar gurur duyduk" dedi.