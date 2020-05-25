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Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.

Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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