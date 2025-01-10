Bakan Bayraktar: 2024’te elektrikte yerlilik yüzde 70 seviyesine çıktı!

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından düzenlenen 15’inci Sektör Toplantısı, kamu ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bayraktar, elektrik enerjisi üretiminde yerlilik oranının 2024 yılında yüzde 70’e ulaştığını ifade etti. Bayraktar, "2009 yılından bugüne kadar dağıtım sektöründe özel sektör eliyle toplam 20 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Abone sayımız 32.2 milyondan 50.3 milyona çıkarken, abone başına yatırım miktarı 13 dolardan 34 dolara yükseldi. Teknik ve ticari kayıp oranı ise yüzde 20’lerden yüzde 9.4’e kadar indirildi" dedi.

Bakan Bayraktar, 2025 yılı için 13 milyar liralık yatırım planlandığını ve dijitalleşme ile yapay zekanın sektördeki etkisinin artırılacağını belirtti. 2035 yılına kadar Türkiye’nin elektrik ithalat ve ihracat kapasitesini 7 bin 500 megavata çıkararak, bölgesel bir enerji merkezi haline gelmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise 2026’dan itibaren Türkiye’deki tüm elektrik sayaçlarının akıllı ve milli hale geleceğini duyurdu. Yılmaz, yeni sayaçların kullanıcıların elektrik tüketimini anlık takip edebilmesini sağlayarak, fatura yönetimlerini kolaylaştıracağını ifade etti. Kaçak elektrikle mücadelede daha caydırıcı cezaların uygulanacağını da vurguladı.

Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, elektrik dağıtım sektörünün yaptığı yatırımların önemine dikkat çekerek, hat uzunluğunu 1.5 milyon kilometreye çıkararak Avrupa’nın ikinci en uzun dağıtım şebekesi haline geldiklerini belirtti. Erdeniz, "Son 10 yılda abone sayımız yüzde 38 artarak 50 milyon seviyesine ulaştı. Dağıtık enerji üretim kapasitemizi ise 2.300 MW’dan 22.400 MW’a çıkardık" dedi.

Erdeniz, sektörün gelecekteki başarısının maliyet bazlı fiyatlama, öngörülebilirlik ve finansmana erişim gibi konulardaki iyileştirmelere bağlı olduğunu belirterek, "Elektrik dağıtım sektörü, kamu hizmeti veren stratejik bir sektördür" ifadelerini kullandı.

Toplantı, elektrik sektörünün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli mesajlarla sona erdi.