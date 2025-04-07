Bakan Bayraktar, ABD-Türkiye İş Konseyi heyetiyle görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini Bakanlıkta kabul etti.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimi, nükleer enerji programı, yenilenebilir enerji yol haritası, kritik madenlere yönelik çalışmaları gibi enerji ve madenlere ilişkin vizyonlarını paylaştıklarını belirtti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Mevcut işbirliğinin yanı sıra üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere yeni fırsatları ele aldık. İki ülke arasındaki enerji işbirliği potansiyelinin oldukça fazla olduğunu biliyor ve bu potansiyelin uzun vadeli ortaklıklarla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."