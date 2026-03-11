Bakan Bayraktar açıkladı! Enerji krizi Türkiye'yi etkiliyor mu?

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Boulogne-Billancourt kentinde dün yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla Nükleer Enerji Zirvesi düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı zirve kapsamında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İtalya ve Sırbistan'ın yanı sıra farklı ülke temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, zirve kapsamında Türk gazetecilerine yaptığı açıklamada, herkesin petrol ve doğal gaz fiyatlarını ve arz güvenliğini konuştuğu bir dönemde nükleerle alakalı bu zirvenin önemli olduğunu dile getirerek, enerji güvenliğinde kaynakların çeşitlendirilmesinin ve uluslararası işbirliklerinin de önemine dikkati çekti.

"Dengeli bir portföye sahip olmaya çalışıyoruz"

Bayraktar, "Bu anlamda da Türkiye olarak bizim izlediğimiz politikalara baktığımızda farklı enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ettiğimizi, daha dengeli bir portföye sahip olmaya çalıştığımızı görüyorsunuz" diyerek, Türkiye'de gelecek dönemde ekonominin tüm alanlarında elektriğin daha yoğun kullanıldığı bir sürece doğru gidildiğini ve bununla birlikte elektrik talebinin artacağına işaret etti.

Birçok ülkede petrole ve doğal gaza erişimle alakalı ciddi sıkıntıların baş gösterdiğini belirten Bayraktar, Türkiye'de vatandaşları petrol fiyatlarındaki artıştan korumak için Eşel Mobil Sistemi'ne geçtiklerini hatırlattı.

"Enerjimizi tedarik etmemizde sıkıntı yok"

Bayraktar, "Türkiye'de şu anda arzla alakalı bir sıkıntı gözükmüyor. Yani enerjimizi tedarik etmemizde bir sıkıntı yok. Çok farklı kaynaklardan enerji alıyoruz." dedi.

Türkiye'nin enerji rotası açısından da çeşitliliğe sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, "Günün sonunda Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesi aslında ekonomide bağımsızlık hikayesi anlamına geliyor" diye konuştu.

Bayraktar, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi krizlerin yaşandığını ve bu krizlerde "Türkiye'nin enerji sektörünün ne kadar dirençli ve güçlü olduğunun test edildiğini" dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadelede de dünyanın başarılı olabilmesi için nükleer enerjinin çok önemli bir fırsat sunduğunu belirten Bayraktar, "Nükleeri yapabilmek için de belli şartların bir araya gelmesi lazım. Bunun başında tabii ki bu politikalarda istikrar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, nükleerin enerjinin ciddi finansman ihtiyacı doğurduğunun ve nükleer enerji üretimi konusunda ciddi bir insan kaynağı altyapısı geliştirmek gerektiğinin altını çizdi.

Ruslarla geliştirilen Akkuyu Nükleer projesi kapsamında yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Bayraktar, bu öğrencilerin mezun olduğunu ve çalışmaya başladığını ifade etti.