Bakan Bayraktar açıkladı: İngiltere'den Türkiye'ye 2 milyar sterlinlik finansman planı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir dizi temasta bulundu.

Dün sabah İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile görüşen Bakan Bayraktar, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin iklim ve dönüşüm hedefleri olduğunu, Avrupa'ya ihracatı artırmak için sanayinin hazır olması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde kapasitesini 30 gigavat seviyesinden 120 gigavata çıkarmayı planladığını hatırlattı.

Bayraktar, yatırımcılar ve finans kuruluşlarından Türkiye'nin bu planlarına büyük ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde büyük bir finansmanı ülkemize getireceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

10 yılda 108 milyar dolar yatırım ihtiyacı

Yenilenebilir enerjide Türkiye'de gelecek 10-11 yılda yaklaşık 108 milyar dolar yatırım ihtiyacı oluşacağına dikkat çeken Bayraktar, bu anlamda Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi’nin Türkiye'ye 2 milyar sterlinlik bir finansman sağlamayı planladığını ve bunun için kendilerine üç temel alandaki projeleri önerdiklerini bildirdi.

Bayraktar, sanayinin kurmak istediği 24 bin megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi, deniz üstü rüzgar enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinin bu kapsamda önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve İngiltere arasında bir diğer önemli konunun küçük modüler nükleer reaktörler olduğunu anlatan Bayraktar, "20 bin megavatlık nükleer enerji programı üzerinde çalışıyoruz. Bunun 5 bin megavatının küçük modüler nükleer reaktör kapasitesi olmasını hedefliyoruz" bilgisini paylaştı.

Bayraktar, Türkiye'nin küçük modüler nükleer reaktörlere ilişkin hukuki bir çerçeveyi gelecek yıl oluşturmayı hedeflediği bilgisini de paylaştı.