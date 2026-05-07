Bakan Bayraktar açıkladı: Yenilenebilir enerjide Avrupa'da ilk 5, dünyada 11'inciyiz...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 13 yılda yalnızca güneş enerjisinde yaklaşık 26 bin 478 megavatlık kurulu güce ulaşıldığını belirterek, yıl sonunda güneş enerjisinin toplam kurulu güç içinde ilk sıraya yükseleceğini açıkladı.

Bayraktar, Kalyon PV’nin G12R TOPCONPlus Üretim Tesisi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 63 seviyesine yükseldiğini ifade etti.

Mart ayında 20 milyar kilovatsaatle bugüne kadarki en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimine ulaşıldığını kaydeden Bayraktar, "Sadece güneşte 13 yılda yaklaşık 26 bin 478 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'teyiz, dünyada ise 11'inci sırada yer alıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız 2024'te BM İklim Konferansı'nda Bakü'de, 2035'e kadar 80 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücümüzü 120 bin megavatın üzerine taşıyacağımızı dünya kamuoyuna ilan etmişti." dedi.

Geçen yıl yaklaşık 8 bin 300 megavatlık yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin devreye alındığını söyleyen Bayraktar, bu yıl düzenlenecek 31. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde daha iddialı hedeflerin açıklanması için hazırlık yapıldığını belirtti.

Enerji güvenliği anlayışının artık elektrikleşme ekseninde yeniden şekillendiğini ifade eden Bayraktar, "Merkezinde elektrikleşme olan yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni programla daha dirençli, daha esnek ve dijitalleşen yeni bir enerji altyapısı hedefliyoruz." diye konuştu.

"YEKA'larda rekabetçi fiyatlı projeler hedefliyoruz"

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Bayraktar, geçen yıl toplam 3 bin 800 megavatlık YEKA yarışmasının tamamlandığını söyledi.

Güneş ve rüzgar enerjisinde her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın yarışmalarını COP31 öncesinde eylül veya ekim aylarında neticelendirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında YEKA'ların yanı sıra hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Suudi Arabistan ile yaptığımız hükümetlerarası anlaşma ile ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu santrallerden üretilen elektriği, bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla alacağız. Dünyada bunca krize rağmen ilk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güveni göstermesinden rahatsızlık duyuyorlar, bunu hazmedemiyorlar."

"50 bin kişiye istihdam sağlandı"

Sanayicilerin öz tüketim amaçlı güneş enerjisi santrali yatırımlarını önemsediklerini vurgulayan Bayraktar, ocak ayında 3 bin 500 megavatlık kapasite tahsisi için ilana çıkıldığını, tahsis sürecinin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi. Depolamalı enerji projeleri için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

YEKA modelinin yerli üretimi destekleyecek şekilde oluşturulduğunu belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerli sanayimizi teşvik etmek amacıyla kullanılacak türbinlerde ve panellerde de asgari yerlilik şartı arıyoruz. Bu çerçevede 2014'te sektörde sadece 27 imalatçı varken 12 yıllık süreçte imalatçı sayısı yaklaşık 500'e çıktı. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçilerle birlikte 50 bin kişiye istihdam imkanı sağladık. Güneş santrallerinde kullanılan aksamlarda yüzde 75, rüzgar santrallerinde ise kule, kanat ve jeneratörde yüzde 70'in üzerinde yerlilik seviyelerine ulaştık. 2014'ten bugüne kadar yenilenebilir enerji santrallerine yaklaşık 41 milyar liralık yerli katkı bedeli desteği verdik."

Bayraktar, TOPCONPlus teknolojisiyle üretim yapacak yeni tesiste yüksek verimli yeni nesil güneş hücresi ve panel üretiminin gerçekleştirileceğini söyledi.

"Bu teknoloji sayesinde aynı alandan daha fazla elektrik üretmek mümkün hale gelecek. Bu da hem verimlilik artışı hem de maliyetlerde düşüş anlamına geliyor. Daha da önemlisi, bu ileri teknolojinin artık Türkiye'de, yerli imkanlarla üretilebiliyor olması. Bu yatırımla 1,1 gigavatlık yeni kapasite devreye alınacak ve toplamda tesis 2,1 gigavatlık hücre üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Bu yatırım, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kabiliyetinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece kıymetli. Burada üretilen ürünlerle, ihracatla, yeni yapılacak yatırımlarla bu tesislerimizin daha da büyümesini, gelişmesini diliyorum. Bu yeni tesisin ülkemize, milletimize, Ankara'mıza hayırlı olması temenni ediyorum."

Yakup Canbolat ise konuşmasında, enerji arz güvenliğini güçlendiren ve sanayi altyapısını geliştiren yatırımların Türkiye açısından önemli olduğunu belirtti.

Canbolat, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azami düzeyde değerlendirilmesi, yüksek katma değerli üretimin teşviki ve sanayimizin rekabet vizyonunun tahkimi yönünde kayda değer mesafeler alıyoruz. Güneş enerjisi teknolojilerinde ulaşılan bu seviyenin ülkemizin küresel rekabet vizyonuna önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kalyon PV'nin hücre üretim kapasitesi 2,1 gigavata ulaştı

Cemal Kalyoncu, Kalyon PV’nin Avrupa’daki ilk, dünyadaki sayılı üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, yeni yatırımla birlikte Türkiye’de ilk kez G12R boyutunda TOPCONPlus teknolojisiyle güneş hücresi üretileceğini söyledi.

Yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla Kalyon PV’nin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesinin 2,1 gigavat seviyesine çıktığını belirten Kalyoncu, "Yaklaşık 55 milyon dolarlık bu yeni yatırımla Kalyon PV'nin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesi 2,1 gigavat seviyesine ulaşmaktadır. Kalyon ailesi olarak enerji sektöründeki yatırımlarımızla, yüksek katma değerli üretimi ülkemizde gerçekleştiriyor, ekonomiye, istihdama, ihracata ve cari açığın azaltılmasına güçlü katkılar sunmaya devam ediyoruz." dedi.