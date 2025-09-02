Bakan Bayraktar Çinli enerji şirketleri ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Energy China, Wison, Honghua ve Dongfang’ın üst düzey yöneticileri ile görüştü.

Bakan Bayraktar konuya ilişkin olarak X'ten yaptığı açıklamada, "Pekin’de, Çin’in önemli enerji şirketlerinden Energy China, Wison, Honghua ve Dongfang’ın üst düzey yöneticileri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Bayraktar, Energy China ve Dongfang ile Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojilerine ilişkin büyük ölçekli yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerine dikkat çekerek, "Halihazırda ikinci yüzer üretim platformumuzun üretimini gerçekleştiren Wison ile mevcut çalışmaları ve yeni iş birliği imkânlarını ele aldık. Honghua ile de petrol üretim ekipmanları ve servis hizmetleri konusunda ortak çalışma alanlarını görüştük" açıklamasında bulundu.