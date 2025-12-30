Bakan Bayraktar: Dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahibiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin derin deniz sondaj kapasitesini önemli ölçüde artıracak iki yeni geminin filoya katıldığını duyurdu. Bayraktar, 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip 7. nesil ikiz gemilerle Türkiye’nin, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükseldiğini belirtti.

Alparslan Bayraktar’ın paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni sondaj gemimize “Çağrı Bey” ve “Yıldırım” isimlerini verdik.

12.000 metre sondaj kabiliyetine sahip bu teknoloji harikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna geldi.

Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali’de yeni keşiflere yelken açacak.

Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye!