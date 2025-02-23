Bakan Bayraktar duyurdu: Bu yıl 1,3 milyar metreküp gaz gelecek!

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre'sine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ile ilgili açıklamlarda bulundu.

Bayraktar, "Türkiye'de 20 milyon hane doğalgaz kullanıyor ve 22 yıl içinde 5 ilden tüm 81 ile ve 900'ün üzerinde yerleşim yerine doğalgaz götürdük. Bu artan taleple birlikte doğalgaz tedarikimizi büyük ölçüde ithal kaynaklarla sağlıyoruz. Karadeniz'deki yerli gazımız ise 7 milyon metreküp üretimle 3 milyon haneye hizmet veriyor" dedi.

Ayrıca, Türkmenistan'dan Türkiye'ye doğalgaz akışının başlamasının büyük bir hedef olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Türkmenistan dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerden biri. Bu kaynaklar daha önce Batı'ya gitmezken, şimdi Türkiye'ye yönlendirilmesi, 30 yıllık rüyamızın gerçeğe dönüşmesidir" ifadelerini kullandı.

İlk tedarik 1 Mart'ta

Bayraktar ilk tedarikin 1 Mart'ta yapılacağını belirterek, "Bu yıl 1.3 milyar metreküp gaz gelecek. Bu da bizim 1,5 milyon hanemize yetecek kadar doğalgazı Türkmenistan'dan almamız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.