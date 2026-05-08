Bakan Bayraktar duyurdu: Cezayir LNG'si Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasında enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirterek, yeni LNG anlaşması ve ortak arama projelerinin gündemde olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, iki ülke arasında LNG ticareti ile petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin ele alındığını söyledi.

"Yeni anlaşma yapabiliriz"

Mevcut LNG anlaşmasının Eylül 2027'de sona ereceğini hatırlatan Bayraktar, yeni bir anlaşma için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Bayraktar, "Bu sene içerisinde yeni bir anlaşma yapabiliriz diye ümit ediyoruz. Mevcut anlaşmamız Eylül 2027'de bitiyor zaten. Dolayısıyla onu yenilemeyi hedefliyoruz. Şu anda yıllık 4,4 milyar metreküp bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6,5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik. Avrupa, kendilerine uzun dönemli bir taahhüt veremiyor. Dolayısıyla 'Rahat olun' dedik, biz size verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Cezayir LNG'si Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir

Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya ulaştırılmasına yönelik projelerin de değerlendirildiğini kaydeden Bayraktar, iki ülkenin bu konuda ortak çalışma yürütebileceğini söyledi.

Projeye ilişkin teknik detay paylaşan Bayraktar, "Önce LNG'nin Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. İkinci aşama için gelen LNG'nin bir miktarının Türkiye'deki tesislerimizde gazlaştırılıp özellikle Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle alakalı bir proje konuşuyoruz" dedi.

Sonatrach ile ortak arama gündemde

Bayraktar, görüşmelerde öne çıkan başlıklardan birinin de Türkiye Petrolleri ile Sonatrach arasında olası işbirliği olduğunu belirtti.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemileriyle Cezayir denizlerinde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yürütülmesinin gündemde olduğunu ifade ederek, "Bugün önemli gündemlerden biri de özellikle milli şirketimiz Türkiye Petrollerinin Cezayir'in milli petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach ile bizim sismik ve sondaj gemilerimizle beraber Cezayir denizlerinde petrol ve doğal gaz arama konusunda birlikte çalışması konusuydu" diye konuştu.

Türkiye-Cezayir Stratejik İşbirliği Konseyi toplandı

Öte yandan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Cezayir ile enerji alanında gelişen işbirliğinin daha güçlü şekilde ilerlemesinin hedeflendiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un riyasetlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısına katıldık. Cezayir ile enerji alanında, özellikle LNG ticareti çerçevesinde gelişen işbirliğimizin önümüzdeki dönemde petrol ve doğal gaz alanında ortak arama çalışmaları ile daha güçlü bir zeminde ilerlemesini bekliyoruz. Türkiye ile Cezayir arasındaki köklü ortaklığın, karşılıklı güven ve ortak vizyon temelinde daha da derinleşerek yoluna devam edeceğine inanıyoruz."