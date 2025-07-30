Bakan Bayraktar duyurdu: Değeri 4 milyar olan 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Bayraktar, programda yaptığı açıklamalarda bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bayraktar, ayrıca Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel olduğunu açıkladı.

Bayraktar, gelecek yıl, Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğal gazla 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını da duyurdu.

Suriye'ye elektrik verilecek

Ayrıca Bakan, 2 Ağustos Cumartesi günü Azerbaycan'dan gelecek doğal gazın Kilis üzerinden Halep'e ihracatının başlayacağını da bildirdi.

Bayraktar açıklamalarında çalışmalar tamamlanınca Suriye'ye 900 megavata yakın elektrik verileceğini ve böylece orada 1,6 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını açıkladı.