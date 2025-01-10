Bakan Bayraktar duyurdu! Elektrik dağıtımda ezber bozacak kararlar geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) 15. Sektör Toplantısı'nda, elektriğin üretiminden iletimine, dağıtımından perakende hizmetine kadar büyük bir dönüşümün yaşandığını söyledi.

Talep artarken tüketicilerin yenilenebilir enerjinin üreticisi haline geleceğini belirten Bayraktar, enerjide bütüncül ve yeni bir bakış açısına işaret etti.

Teknik ve ticari kayıp oranı yüzde 9,4'e indi

Elektrik dağıtımda 2008-2013 döneminde büyük bir özelleştirme sürecini hayata geçirdiklerini anımsatan Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"2009'dan bugüne özel sektör eliyle toplam 20 milyar dolar yatırım yaptık. Abone sayımız 32,2 milyondan 50,3 milyona çıkarken, abone başına yatırım miktarı 13 dolardan 34 dolara çıktı. 947 bin kilometre olan dağıtım hatlarımız yine bu süre içerisinde 1,4 milyon kilometreye çıktı. Türkiye genelinde yüzde 20'leri bulan teknik ve ticari kayıp oranı yüzde 9,4'e indi."

Dağıtım hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler

Dağıtım şirketlerinin, 2021-2025 döneminde 70 milyar liralık bir yatırım planının bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, bu süreçte dağıtım ağı uzunluğu ve trafo sayısında önemli artışlar olduğunu, kayıp-kaçak oranlarını daha da aşağıya çekecek yatırımların bir plan dahilinde devreye alınması gerektiğini söyledi.

Dağıtım şirketleri tarafından vatandaşlara sunulan hizmetin iyileştirilmesine yönelik olarak mevzuatta önemli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Belirlenen eşik değerlerden daha kötü hizmet sunulan vatandaşlarımıza tazminat ödenmesi yükümlülüğü getirdik. Şirketin faaliyet gösterdiği bölgedeki performansına bağlı ödül ve ceza mekanizmasını hayata geçirdik. Tedarik sürekliliği ve teknik kalite yükümlülüklerinin takibine olanak sağlayan akıllı sayaçların kullanımına yönelik değişikliklere gittik. Kalite Faktörü uygulaması ile 2021'e ilişkin değerlendirmeler neticesinde 2 şirkete 53 milyon 559 bin 435 lira ilave gelir, 19 şirkete toplam 280 milyon 433 bin 996 lira tutarında ceza uygulandı. Yaşanan kesintiler nedeniyle dağıtım şirketlerinin vatandaşlarımıza karşı 2021'de yaklaşık 264 milyon, 2022'de 370 milyon ve 2023'te de 217 milyon liralık tazminat yükümlülüğü oluştu."

Elektrik ticaretinde merkez ülke olma hedefi

Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin yüzde 60'lara ulaştığını anlatan Bayraktar, elektrik talebinin 2035'te en az 510 milyar kilovatsaat olacağını belirtti.

Bayraktar, "2035'e kadar rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkararak 120 bin megavata ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye kuşatacak bir yeşil enerji koridoru oluşturmamız ve böylece elektrik şebekemizi çok daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. 2 bin 500 megavat olan elektrik ithalat ve ihracat kapasitemizi 2035'e kadar 3 katına çıkararak 7 bin 500 megavatlık bir kapasiteyle bölgemizde elektrik ticaretinde de merkez ülke haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Nihai hedefin vatandaşların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirten Bayraktar, "Memnuniyet oranlarının hiç istemediğimiz seviyede olduğu dağıtım bölgelerimiz de var. Onlara ilişkin gerekli uyarılarımızı yapacağız. Eksik yönlerimizi kapatmak, geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşmak yeni dönemde en büyük önceliğimiz olacak” mesajını verdi.