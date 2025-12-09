Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir!

İstanbul'da düzenlenen "15. Türkiye Enerji Zirvesi"nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mesken abonelerinde 2026'da 4 bin kilovatsaat olarak belirlen yıllık elektrik tüketim sınırının bir sonraki yıl bir kademe daha düşürülebileceğini söyledi.

Bakan Bayraktar, EPDK'nın mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 1 Ocak 2026'dan itibaren 4 bin kilovatsaat olarak belirlediğini hatırlatarak "Bunu muhtemelen 2026'da bir kademe daha düşürebiliriz" dedi.

Türkiye'nin gaz ve elektrik sübvansiyonu için 2023 ve 2024 yıllarında, yaklaşık 30 milyar dolara karşılık gelen 1 trilyon lira harcadığını belirten Bayraktar, elektriğe benzer bir sistemi doğalgaz için de düşündüklerini tekrar ifade etti.

Bayraktar, "SKTT benzeri bir uygulamayı doğal gazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürmüştü.

Düzenlemeden 2,5 milyon mesken abonesi, yani meskenlerin yüzde 6'sının etkilenmesi bekleniyor.