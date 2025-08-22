Bakan Bayraktar duyurdu! Elektrikli araçlar için stratejik hamle: Bor atıklarından lityum üretimi başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikli araç bataryaları başta olmak üzere stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan lityumun üretimi için ETİ MADEN tarafından endüstriyel ölçekte bir lityum karbonat tesisi kurulacağını açıkladı.

Lityum arz kapasitesi artacak

Milletvekillerinin bor maden atıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yönelttiği soru önergesini yanıtlayan Bayraktar, kurulacak tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye'nin lityum arz kapasitesinin artacağını belirtti.

Bakan Bayraktar ayrıca, tesiste pilot üretim hattının devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Ulusal patent başvurularının tamamlandığını ifade eden Bayraktar, Arjantin, ABD ve Sırbistan'da yapılan uluslararası başvurular kapsamında da patentlerin alındığını dile getirdi.

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ü Türkiye'de

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bor üretiminde lider konumda bulunuyor. 2024 yılında 2,5 milyon ton bor ürünü satışı gerçekleştirilirken, bunun yüzde 97'si ihracat olarak kaydedildi. Toplam satış tutarı ise 1,3 milyar dolara ulaştı.