Bakan Bayraktar duyurdu! EPİAŞ İçin hedef: Emtia borsası ve halka arz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji borsası EPİAŞ'ın (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) önümüzdeki yıllarda faaliyet alanını genişleterek bir emtia borsası haline gelmesini hedeflediklerini açıkladı. Bayraktar, Atlantic Council tarafından düzenlenen iki günlük konferansın dünkü oturumunda yaptığı konuşmada, EPİAŞ'ın şu anda sadece elektrik ve doğalgaz ticaretiyle sınırlı kalan faaliyetlerinin çeşitlendirilerek büyütüleceğini vurguladı.

Bayraktar, EPİAŞ'ın mevcut yapısını daha da geliştirmeyi planladıklarını ifade ederek, Türkiye’nin 2026 yılına kadar karbon emisyonunu fiyatlayan bir ülke haline gelmesini amaçladıklarını belirtti. Bu doğrultuda, EPİAŞ bünyesinde bir karbon piyasası kurulmasının da hedefler arasında yer aldığını açıkladı.

Bayraktar, “EPİAŞ'ın bir enerji borsası olarak karbon ticareti ve diğer enerji ürünlerini de kapsayacak şekilde genişlemesini, dolayısıyla bir emtia borsası haline gelmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, konuşmasının ardından EPİAŞ’ın halka arzının değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusuna ise, “Şu anda gündemimizde değil. Ancak, bu yeni faaliyetler oturup piyasa çeşitliliği sağlandıktan sonra halka arzı değerlendirebiliriz” yanıtını verdi.

Yenilenebilir enerji ve iletim altyapısı yatırımları

Türkiye'nin enerji sektöründeki gelecek planlarına da değinen Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. 2025 yılına kadar her yıl 5.000 megawatt (MW) kapasitesinde güneş ve rüzgar santralinin devreye alınacağını ifade eden Bayraktar, bu sayede şu anda 30.000 MW civarında olan yenilenebilir enerji kurulu gücünün 2035 yılına kadar 90.000 MW’ye çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Bayraktar, enerji iletim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak, enterkoneksiyon kapasitesini Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerle artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar “Önümüzdeki dönemde odaklanacağımız konulardan biri iletim altyapısı olacak ve burada yapacağımız yatırımlar oldukça kritik” dedi.

Yenilenebilir enerji strateji belgesi yolda

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye yönelik yeni strateji belgesini de kamuoyuna duyurmaya hazırlandıklarını belirtti. 2035 yılına kadar olan dönemi kapsayan bu belge ile yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrik iletim hatlarına yönelik projeler öne çıkarılacak. Belgenin, büyük olasılıkla 21 Ekim’e kadar kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Hükümetin 2025 yılına kadar her yıl 5.000 MW gücünde güneş ve rüzgar santrali devreye almayı planladığını hatırlatan Bayraktar, aralıklı olarak elektrik üreten yenilenebilir enerji santrallerinin şebeke üzerindeki yükü artırabileceğini ve bu nedenle iletim kapasitesinin de genişletilmesinin gerektiğini belirtti.