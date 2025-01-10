Bakan Bayraktar duyurdu: Gabar'daki petrol üretimi 100 bin varile çıkabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk’te katıldığı programda Gabar bölgesindeki petrol üretimi ve enerji projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Gabar’da günlük 71 bin varile ulaşan petrol üretiminin, yıllık ekonomik değerinin 2 milyar dolar olduğunu belirten Bayraktar, üretimin 100 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, Gabar’daki petrol arama ve üretim süreçleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bugün itibariyle günlük üretimimiz 71 bin varil. Gabar'da yapılan operasyonlar 4 kilometre derinlikte gerçekleştiriliyor. Bölgede her arama kuyusu, aynı zamanda üretim kuyusuna dönüşüyor. 2025 yılına kadar endüstri standartlarına uygun şekilde çalışarak bölgenin tüm potansiyelini ortaya çıkaracağız.”

Suriye’ye doğalgaz ve elektrik planları

Bayraktar, Suriye’de enerji ihtiyacına yönelik projelere de değindi. Halep’teki elektrik ihtiyacını karşılamak için doğal gaz sağlanabileceğini belirten Bakan, özel sektörün işin içine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, “Halep’e ulaştıktan sonra güneyde Şam’a doğru ilerleyebilirsiniz. Özel sektör uzun dönemli imtiyazlarla bu projeleri üstlenebilir. Yeni santraller kurulması gerekiyor ve bu santraller için 20-25 yıl elektrik alım garantisi verilebilir. Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” dedi.

Suriye’de dizel jeneratörlerle elektrik sağlandığını hatırlatan Bakan, bunun yerine daha uygun modeller üzerinde durulduğunu ifade etti. Projelerin hayata geçmesiyle uluslararası finansmanın da bölgeye çekilebileceğini dile getirdi.