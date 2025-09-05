Bakan Bayraktar duyurdu! Soma Termik Santrali yeniden açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa Dereköy Maden Sahası'ndaki incelemelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin önümüzdeki ay yeni bir işletmeci ile yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Yerli kömür üretimi ve teşvik paketi

Bakan Bayraktar, yerli kömür üretimini artırmak için çalışmaların sürdüğünü ve ithal kömüre olan bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Yerli kömür kullanımını teşvik etmek için bir paket üzerinde çalıştıklarını belirten Bayraktar, bu paketin Temmuz ayında Meclis'ten geçtiğini ve saha uygulamalarının devam ettiğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

• Ömrünü tamamlamaya yüz tutmuş santrallerimizin yerine yenilerini koyarak yerli kömür üretimini artırıp, dışa bağımsızlığımızı azaltacağız. İstihdam boyutu çok önemli. On binlerce insanımız çalışıyor. Sanayide de yerli kömürün kullanılmasını teşvik etmek için bir paket üzerinde çalışıyoruz.

• İthal kömür santrallerinin teknik kabiliyetleri olanlara yerli kömürü harmanlayarak ilerlemek istiyoruz. Zonguldak'taki madenci kardeşlerimize de selamlarımı iletiyorum.

• Biz meclisimizde bu teşvik paketine ilişkin teşvik kanunumuz çıktı. Temmuz ayında Meclisimiz kapanmadan önce çok önemli bir reform yasasını hayata geçirdik. Bu yasa ile Yeniköy ve Kemerköy santrallerimizdeki çalışmalara destek sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Bizde kanuni düzenlemenin çalışmalarını sahada yapıyoruz.

• Yerli kömür santrallerimiz, madeni kardeşlerimiz çalışmalarına devam edecek. Teşvik paketinin son halini Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Bu ay neticelenmiş olacak.

Somada oyuncu değişikliği mesajı

• Soma Santrali arz güvenliği ve dışa bağımlılığı azaltma konusunda çok önemli. Soma için çok çok hayati. Burada doğrudan 13 bin insanımız istihdam altında. Bütün paydaşların bu santralin hayatına devam etmesini istiyor. Somada oyuncu değişikliğine gideceğiz. Soma Santrali'ndeki işletmecimiz iyi bir performans ortaya koymadı. Gerekli yatırımları yapmayan işletmeciyi değiştireceğiz. Önümüzdeki ay yeni işleticiyle Soma yoluna devam edecek inşallah.

Teşvik paketindeki 3 önemli istisna

• Teşvik paketinde 3 tane istisna var. Çevre yatırımı yapmayan santraller yararlanamayacak. Madencimizin ücretini ödemeyen santraller bu teşvikten yararlanamayacak ve kamuya borcu olan şirketler de yararlanamayacaklar. Borçlarını ödedikten sonra teşvik paketinden yararlanabilecekler.

• Burası Soma. Yüreğimizi dağlayan, şehitlerimizin olduğu bir yer. Şehitlerimizi ziyaret edeceğiz. İnsanı ve iş sağlığını dikkate alan bir anlayışla devam etmek istiyoruz.