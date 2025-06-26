Bakan Bayraktar duyurdu: Suudi enerji devi Acwa Power'dan Türkiye'ye rekor enerji yatırımı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki dış yatırım hamlelerine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bayraktar, Suudi Arabistan merkezli Acwa Power'ın Türkiye'de 5 gigavata kadar güneş enerjisi yatırımı planladığını açıkladı.

"Sürecin son hukuki aşamalarındayız"

Bloomberg'e konuşan Bayraktar, yatırımların ilk aşamasında 2 gigavatlık kısmın yer aldığını, bu bölüme ilişkin imzaların yakında atılacağını belirtti. Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1'er gigavatlık iki ayrı güneş enerjisi santrali kurulacağını söyleyen Bayraktar, sürecin son hukuki aşamalarında olduklarını ifade etti.

Bayraktar, bu yatırımın uluslararası anlaşmalar yoluyla Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye çekilmesine yönelik ilk örneklerden biri olacağını vurguladı. Bayraktar, "Acwa'nın zaten Türkiye'de bir doğalgaz yatırımı vardı. Şimdi yenilenebilirde 5 gigavatlık bir projeyle gelecekler, doğrudan dış sermayeyle, rekor bir yatırımla geliyorlar" dedi.

Acwa Power'ın Türkiye'deki ilk yatırımı 2017'de yapılmıştı

Acwa Power'ın Türkiye'deki ilk yatırımı olan Kırıkkale'deki 950 megavat kapasiteli doğalgaz çevrim santrali 2017 yılında devreye alınmıştı.

Bakan Bayraktar, yıl başında yapılan YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) yarışmalarında güneş enerjisinden iletim sistemine verilecek elektrik için kilovatsaat başına oluşan fiyatın 3.25 dolar/cent seviyesine kadar düştüğünü hatırlattı. Acwa'nın bu anlamda da yeni bir rekor kırmaya hazırlandığını belirtti.

2035 hedefi: Enerji kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarmak

Türkiye'nin hedefi, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kurulu gücünü YEKA ihaleleri, öz tüketim projeleri ve uluslararası yatırımlarla 120 bin megavata çıkarmak. Bayraktar, bu doğrultuda her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmalarının yapılacağını ve dış yatırımcıların sürece dahil edileceğini söyledi.

Bu yılın ilk iki ayında güneş ve rüzgar enerjisinde toplam 2 bin megavatlık YEKA yarışması gerçekleştirildiğini kaydeden Bayraktar, sektördeki diğer önemli yabancı yatırımları da hatırlattı. Alman E.ON ile Sabancı'nın 750 megavatlık YEKA-RES projesi, Çinli Chen şirketinin 60 megavatlık YEKA-GES yatırımı ve Abu Dabi merkezli bir şirketin Kalyon'la birlikte Karapınar'da yürüttüğü 385 megavatlık ortaklık projeler arasında öne çıkıyor.