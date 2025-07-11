Bakan Bayraktar: Enerji hatlarına 30 milyar dolar yatırım yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bay­raktar, 9. OPEC Ulus­lararası Semineri kapsamında bulunduğu, Avusturya’nın baş­kenti Viyana’da, Türkiye’nin enerji politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tür­kiye’nin kendi mühendisleri ve kendi gemileriyle yaptığı çalış­malara dikkati çeken Bayraktar, Karadeniz’de gaz keşfinin, Ga­bar’da günlük 80 bin varil pet­rol üretiminin ve Diyarbakır’da petrol keşfinin, Türkiye’yi bu alanda önemli bir oyuncu haline getireceğini ifade etti.

Bayraktar, Türkiye’de yeni ke­şiflerin de olacağını, ülke için­de ve dışında yapılacak çalışma­larla ülkenin ihtiyaç duyduğu 2 milyon varil eşdeğeri petrol ve doğal gazı karşılamak istedikle­rini vurgulayarak “Türkiye’yi bu alanda dışa bağımlılıktan kur­tarmak, en büyük hedefimiz. Bunu Türkiye’de yapacağımız üretimle, yurt dışında yapaca­ğımız ortaklıklar ve üretimlerle gerçekleştirmek istiyoruz.” di­ye konuştu. Öte yandan elekt­rikte de yoğun altyapı hedef­lerinin olduğunu anlatan Bay­raktar, “2035’e kadar özellikle iletim tarafında 30 milyar do­larlık bir yatırımla biz Türki­ye’yi doğudan batıya, kuzeyden güneye elektrik hatlarıyla do­natmayı hedefliyoruz. Aslında yeni elektrik otobanları hedef­liyoruz” diye konuştu. Bayrak­tar, bu adımları atarken komşu ülkelerle elektrik bağlantılarını artırıp, onların elektrik üretim­lerini Türkiye üzerinden Avru­pa’ya ulaştırmaları konusun­da da çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek “Bütün bunlar­la beraber elektrikte, petrol­de, doğal gazda Türkiye, önem­li bir pazar, önemli bir tüketici ama aynı zamanda coğrafi ko­numu ve altyapısı güçlü olduğu için de bölgesindeki ülkelere bu elektriğin, bu enerjinin, petro­lün, doğal gazın ticaretinde de önemli bir merkez haline geli­yor.” ifadelerini kullandı.

“Arz güvenliğine katkı sağlıyoruz”

Türkiye olarak ihtiyaç du­yulan gaz ve petrolün tamamı­nı ülke içerisinden karşılama­nın belki mümkün olamayaca­ğını söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti: “Biz mutlaka yakın coğrafyamızda, Afrika’da, fark­lı ülkelerde ortaklıklar yoluyla kendi kabiliyetlerimizi kulla­narak orada da üretimler yap­mayı planlıyoruz.” Bayraktar, halihazırda projeler yürütüldü­ğünü belirterek “Irak, Basra’da 3 sahada, yine Kuzey Irak’ta 3 sahada ortaklığımız var. Azer­baycan’da hem petrol hem do­ğal gaz ortaklığımız var. Çok kı­sa süre önce yeni bir sahada SO­CAR ve bp ile ortaklık yaptık” ifadelerini kullandı. Irak-Türki­ye boru hattının artık tam kapa­siteyle kullanılması hususunda da çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bayraktar, “Türkiye aynı zamanda bütün bu yatırımları yaparken şunu da yapmış olu­yor, kendi arz güvenliğini sağ­layıp aynı zamanda bölgesel arz güvenliğine katkı sağlıyor. Bu anlamda özellikle Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliği için Tür­kiye önemli bir role sahip” de­ğerlendirmesini yaptı.

”Suriye’ye doğal gaz vermemiz an meselesi"

Alparslan Bayraktar, Türkiye’deki gazlaştırma terminallerinin Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ulaştırması anlamında önemli işlev gördüğüne dikkati çekerek “Türkiye, gelen çok miktarda gazın kullanılmayan kısmını ihraç eder hale geldi” dedi. Suriye’de hayatın normalleşmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında Türkiye’nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “Doğal gaz boru hattının Suriye’deki sistemle bağlantısını bitirdik, çok kısa bir süre içerisinde. Orada sınırdaki mayınlı bölgeyi, Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonuyla temizledi ve o bağlantıyı biz yaptık. Artık Suriye’ye gaz vermemiz an meselesi.”