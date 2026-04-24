Bakan Bayraktar enerji krizine işaret edip açıkladı: Yeni fiyat düzenlemesi gelecek mi?

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta başlayan savaş enerji piyasalarını altüst ederken ABD ve İran ateşkesi uzasa da enerjinin kilit noktası Hürmüz Boğazı'ndaki çifte abluka devam ediyor.

Petrol ve doğal gaz fiyatları tarafların sertleşene mesajları ve artan belirsizlikle rekora koşarken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de savaşın etkisini henüz fiyatlara yansıtmadıklarını belirtti.

"Çok daha büyük etkileri olacak"

Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'nin ardından Bloomberg HT'ye konuşan Bakan Bayraktar, Orta Doğu'daki savaşın ciddi bir kriz olduğunu ve küresel ekonomiye önemli etkileri olduğunu belirterek "Kriz bu şekilde devam ederse çok daha büyük etkileri olacak. Bu, geçmişte yaşanan enerji krizlerinden çok daha büyük bir kriz. Ne olacağını bilemiyoruz çünkü öngörülemez durumlar yaşıyoruz" dedi.

Şu anda günlük 11 milyon varillik ciddi bir petrol arzı sıkıntısı yaşandığını ifade eden Bakan Bayraktar, bölgeden gelen açıklamalara da petrol piyasasının farklı tepki verdiğine dikkat çekti.

"Ülkemizde arz sıkıntısı öngörmüyoruz"

Krizin dünyanın farklı ülkelerini farklı şekilde etkilediğini kaydeden Bayraktar "Herkes fiyat etkisine maruz kalıyor ama Hürmüz Boğazından gelen petrole bağımlığı nedeniyle Asya piyasaları daha farklı etkileniyor. Bu nedenle ülkeler farklı tedbirler alıyor. Ülkemizde ise arz güvenliği açısından, petrol akaryakıt ve doğalgazda sıkıntı öngörmüyoruz" dedi.

Eşel mobil sisteminin Hazine'ye etkisi 600 milyar TL

Tedarik porföyünü çeşitlendirdikleri için doğalgazda sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Bayraktar, eşel mobil sisteminin Hazine'ye etkisinin ise 600 milyar TL olduğunu, savaş devam ederse elektrik ve doğalgazda da 600 milyar TL'lik bir etki beklendiğini belirtti.

Hükümet 5 Mart'ta akaryakıt fiyatlarındaki artışı pompa fiyatına tam yansıtmamak için eşel mobil sistemi uygulamaya başlamıştı. Eşel mobil sisteminde petrol pahalanınca vergi (ÖTV) azaltılıyor, böylece fiyat şoku tüketiciye daha az yansıyor. Ancak bu da bütçeye yük olarak dönüyor.

Yeni fiyat düzenlemesi gelecek mi?

Savaşın etkisini henüz fiyatlara yansıtmadıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Son 3 yılda, doğalgaz ve elektrikte fatura desteklerinin güncel fiyatlarla yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştı. Desteklere bu sene de devam edeceğiz. Bu sene ümit ediyorum yeni bir fiyat düzenlemesi yapmak durumunda kalmayız” dedi.

Bakan, Libya’da ve farklı coğrafyalarda sondaj arayışlarının devam edeceklerini, ekim ayına kadar yeni YEKA ihalelerinin de tamamlanacağını kaydetti.