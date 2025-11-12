Bakan Bayraktar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus’ta gerçekleşen görüşmeye Libya Petrol Bakanı Halife Abdussadık ve Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman da katıldı.

Bakan Bayraktar görüşmede Başbakan Dibeybe’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını iletti.

Türkiye ve Libya arasında çeşitli enerji alanlarında işbirliği ufuklarının değerlendirildiği görüşmede, özellikle keşif ve arama, enerji altyapısının geliştirilmesi, teknik alanlarda tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

Libya Başbakanı Dibeybe görüşmede, ulusal ekonomiyi güçlendirmek ve sürdürülebilir yatırım fırsatları yaratmak için her iki ülkenin enerji projelerinde ortak potansiyelinden yararlanmanın önemini vurguladı.