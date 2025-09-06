Bakan Bayraktar: “Sıfırdan 37,1 bin megavata ulaştık”

İZMİR - DÜNYA

Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar ve güneşte son yıllarda hızla gelişim kaydetti. Gelinen son aşamayı açıklayan Enerji ve Tabii Kay­nak­lar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kaynakları hem artan enerji talebimizi kar­şılamaya yardımcı oluyor hem de her yıl dışarıya ödediğimiz 60-90 milyar dolar arasında de­ğişen enerji faturamızı düşürü­yor” diye konuştu.

İlave 5 milyar dolarlık yatırım

Türkiye’nin elektrikte kuru­lu gücünün temmuz sonu itiba­rıyla 120 bin megavatı aştığı­nı açıklayan Bakan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Bunun yüz­de 61'ine karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmı yenile­nebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2002'de rüzgar ve güneşte kurulu gücümüz neredeyse sıfıra yakındı. Bugün, rüzgar ve güneş­te kurulu gücümüz top­lam 37 bin 118 megava­ta ulaştı. Bu iki kaynağın kurulu güç içindeki payı da yüzde 31'e çıktı. Kurulu gücümüze toplam yatırım değeri yaklaşık 5 milyar dolar olan 6 bin 818 megavatlık ilave yaptık. Yıllık üretim kapa­sitesi 23,8 teravatsaati bulan bu yatırımlar sayesinde her yıl 12 buçuk milyon ton karbondioksit salınımını engelliyoruz. Burada üretilen elektriği doğal gazdan karşılasaydık 1,3 milyar dolarlık doğal gaz ithal edecektik."

14,7 bin kilometrelik hat inşa edilecek

Bu yıl 14.’sü düzenlenen Tür­kiye Rüzgar Enerjisi Kongre­si'inde konuşan Bakan Bayrak­tar, kasım ve aralıkta 1150 mega­vat rüzgar ile 850 megavat güneş olmak üzere toplam 2 bin mega­vatlık Yenilenebilir Enerji Kay­nak Alanları (YEKA) kapasite tahsisi için yarışma yapılacağı­nı bildirdi.

Eskiden ülkede elektrik tüke­timinin kış aylarında pik yap­tığını, artık yoğun klima kul­lanımıyla yaz aylarında ye­ni tüketim rekorları kırıldığını hatırlatan Bayraktar, 29 Tem­muz'da maksimum günlük elektrik üretiminin, 1 milyon 250 bin 178 megavatsaatle zirve yaptığını dile getirdi.

İletim altyapısının da güç­lendirildiğini anlatan Bayrak­tar, “14 bin 700 kilometre uzun­luğunda ve 40 gigavat kapasi­teli HVDC hat inşa edeceğiz. AC şebekemiz için ilave 15 bin kilometrelik hat yapacağız. Enterkoneksiyon kapasitemi­zi, ihracatta 6 bin 750 megavat ithalatta ise 6 bin 600 megavat seviyesine çıkaracağız. Yalnız­ca bu iletim altyapı yatırımına 28 milyar dolar ihtiyaç duyuyo­ruz" dedi.