Bakan Bayraktar: “Sıfırdan 37,1 bin megavata ulaştık”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "2002'de rüzgar ve güneşte kurulu gücümüz neredeyse sıfıra yakındı. Bugün 37 bin 118 megavata ulaştı" bilgisini verdi. Bayraktar, yenilenebilir enerji sayesinde her yıl dışarıya ödenen faturanın azaldığına dikkat çekti.
İZMİR - DÜNYA
Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar ve güneşte son yıllarda hızla gelişim kaydetti. Gelinen son aşamayı açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kaynakları hem artan enerji talebimizi karşılamaya yardımcı oluyor hem de her yıl dışarıya ödediğimiz 60-90 milyar dolar arasında değişen enerji faturamızı düşürüyor” diye konuştu.
İlave 5 milyar dolarlık yatırım
Türkiye’nin elektrikte kurulu gücünün temmuz sonu itibarıyla 120 bin megavatı aştığını açıklayan Bakan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Bunun yüzde 61'ine karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2002'de rüzgar ve güneşte kurulu gücümüz neredeyse sıfıra yakındı. Bugün, rüzgar ve güneşte kurulu gücümüz toplam 37 bin 118 megavata ulaştı. Bu iki kaynağın kurulu güç içindeki payı da yüzde 31'e çıktı. Kurulu gücümüze toplam yatırım değeri yaklaşık 5 milyar dolar olan 6 bin 818 megavatlık ilave yaptık. Yıllık üretim kapasitesi 23,8 teravatsaati bulan bu yatırımlar sayesinde her yıl 12 buçuk milyon ton karbondioksit salınımını engelliyoruz. Burada üretilen elektriği doğal gazdan karşılasaydık 1,3 milyar dolarlık doğal gaz ithal edecektik."
14,7 bin kilometrelik hat inşa edilecek
Bu yıl 14.’sü düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'inde konuşan Bakan Bayraktar, kasım ve aralıkta 1150 megavat rüzgar ile 850 megavat güneş olmak üzere toplam 2 bin megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapasite tahsisi için yarışma yapılacağını bildirdi.
Eskiden ülkede elektrik tüketiminin kış aylarında pik yaptığını, artık yoğun klima kullanımıyla yaz aylarında yeni tüketim rekorları kırıldığını hatırlatan Bayraktar, 29 Temmuz'da maksimum günlük elektrik üretiminin, 1 milyon 250 bin 178 megavatsaatle zirve yaptığını dile getirdi.
İletim altyapısının da güçlendirildiğini anlatan Bayraktar, “14 bin 700 kilometre uzunluğunda ve 40 gigavat kapasiteli HVDC hat inşa edeceğiz. AC şebekemiz için ilave 15 bin kilometrelik hat yapacağız. Enterkoneksiyon kapasitemizi, ihracatta 6 bin 750 megavat ithalatta ise 6 bin 600 megavat seviyesine çıkaracağız. Yalnızca bu iletim altyapı yatırımına 28 milyar dolar ihtiyaç duyuyoruz" dedi.