Bakan Bayraktar SKTT tartışmalarına noktayı koydu: Abonelerin yüzde 93,5’i etkilenmeyecek

Bakan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin maddelerinin görüşüldüğü sırada milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı.

Ortalama tüketim

SKTT kapsamında mesken abonelerine yönelik destek limitinin yıllık 4 bin kilovatsaat olarak belirlenmesine ilişkin açıklama yapan Bakan Bayraktar, “SKTT’yi belirlerken özellikle Türkiye genelinde aylık ortalama tüketim değerlerine baktık. Bugün Türkiye’de 42 milyon elektrik abonesi var, aktif 32 milyon ev bulunuyor. Türkiye’nin ortalama aylık tüketimi yaklaşık 190 ila 200 kilovatsaat arasında. Dolayısıyla yıllık yaklaşık 2 bin 400 kilovatsaatlik bir tüketim söz konusu.” dedi.

Abonelerin yüzde 93,5’i etkilenmeyecek

Destek limitindeki düzenlemeden abonelerin yüzde 6,5’inin etkileneceğini belirten Bayraktar, “Abonelerin yüzde 93,5’i destek almaya devam edecek.” açıklamasını yaptı. Bakan Bayraktar, doğal gazı Türkiye’nin tamamında yaygınlaştırmak istediklerini de aktardı.

Köylerde elektrik üretimi

Köylerin içme suları için kullanılan elektriğin ücretlerini mümkün olduğu kadar desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Bayraktar, “İl Özel İdarelerimizle birlikte yapmaya çalıştığımız çalışmalardan biri de buralarda güneş santrali kurulumuyla vatandaşlarımızın kendi elektriğini üreterek bu maliyetleri düşürmesini sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Tarım arazilerine santral yapılamaz

Tarım arazilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, “Türkiye’de hiçbir mutlak tarım arazisine güneş ya da rüzgâr santrali veya herhangi bir yatırım yaptırmıyoruz. Meralar için de durum aynıdır. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız son derece hassas. Hiçbir mera arazisine güneş santrali yapılamaz. Mera veya tarım arazisine herhangi bir yatırım yapılması söz konusu değildir.” dedi.

ASKİ’nin rakamları yanlışsa düzeltin

Bakan Bayraktar, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda son iki yılda belediyelerin su hizmetini sunabilmek için kullandığı elektriğe yüzde 43 oranında zam yapıldığını, İstanbul başta olmak üzere bazı belediyelerde ise suya yüzde 320’nin üzerinde zam uygulandığını söylediğini hatırlattı.

Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının kendisine bir mesaj göndererek “Biz böyle bir zam yapmadık.” dediğini aktaran Bayraktar, şunları söyledi:

“Ben de kendisine şunu söyledim: Biz suyla ilgili bütün rakamları ASKİ’nin internet sitesinden aldık. Kamuya açık bir bilgiyi paylaşıyorum, yani bunu kendi kafamızdan uydurmadık. Oradaki rakamları söyleyeyim; son iki yılı demiştim. Ocak 2023’teki rakam 14,54, Aralık 2025’te ise 46,53. Bu farkın yüzde kaç olduğunu sizler de hesap edebilirsiniz. Kullandığımız rakamlar kendilerine ait resmi rakamlardır. Eğer ASKİ’nin internet sitesindeki veriler yanlışsa, lütfen düzeltilsin ve kamuoyu bunu bu şekilde bilsin.”