Bakan Bayraktar yanıtladı: Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Doğal gaz faturalarına düzenleme sinyali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında doğal gaz ve elektrik faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, şubat ayında zam olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarifeyi bu yıl hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz tarifelerinde artış olup olmayacağına yönelik soruya "Şubat ayında elektrik ve doğal fiyatlarında bir zam gündemimizde yok" diyerek yanıt verdi.

Doğal gaza kademeli tarife geliyor

2026 yılı bütçesinde elektrik ve doğal gaz için yaklaşık 400 milyar liralık bir destek bütçesi belirlediklerini belirten Bayraktar, elektrik tüketim desteğinde yapılan değişikliği hatırlattı. Bayraktar konuya ilişkin "Yıllık 5 bin kilovatsaat olan sınırı 4 bin kilovatsaate düşürdük. Bu rakamın üzerindeki tüketimler destek kapsamından çıkacak" ifadelerini kullandı.

Elektrikteki modelin doğalgaza da uyarlanacağını söyleyen Bakan, doğal gazda kademeli tarifeyi bu yıl hayata geçirmeyi planladıklarını ve ortalamanın yüzde 50 üzerinde tüketim yapanların destekten çıkarılabileceğini söyledi.

Baykraktar doğal gaz faturalarında düzenleme planlarına ilişkin şunları söyledi:

"Doğal gazda da kademeli tarifeyi 2026 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Teknik hazırlıklarımız devam ediyor; muhtemelen bu kış sonrasında, ortalamanın yüzde 50 üzerinde tüketim yapan grupları destekten çıkarabiliriz. Ancak dar gelirli ve ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütülen destek paketlerimiz her zaman açık olacak."