Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması: 30 yıllık proje için öneride bulunduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaklaşık 30 yıldır gündemde olan Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin Türkmen gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılması açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, söz konusu hattın somutlaştırılmasına yönelik öneriyi Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyi'nin 5'inci toplantısında dile getirdiklerini belirtti.

Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen toplantı sonrasında basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

TDT üye ülkelerinin 2 trilyon dolarlık ekonomi oluşturduğunu belirten Bayraktar, toplantının, özellikle enerji alanındaki işbirliğini daha ileriye taşıyacak konuların görüşüldüğü önemli bir zirve olduğunu söyledi.

Bayraktar, üye ülkelerin önemli enerji ve maden potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, "Bu ülkelerin yaklaşık 20 trilyon metreküpün üzerinde doğal gaz rezervine sahip olduğunu, 39 milyar varillik büyük, devasa bir petrol rezervine sahip olduklarını biliyoruz. Dünyada üretilen uranyumun yüzde 40'ı yine Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor. Böyle büyük bir ekonomik büyüklüğü, enerji ve maden alanındaki işbirliğini daha ileriye taşımak için bu zirveler çok önemli" dedi.

Bakanlar oturumunda bu kapsamda somut projelere dönüştürülecek işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli kararlar alındığını dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak ev sahibi ünvanıyla yaptığımız bu toplantıda, bazı somut önerilerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle enerji bakanları toplantılarını, maden konusundaki işbirliğimizi artırmak için bir 'Maden Bakanları Toplantısı' platformuyla çeşitlendirmek istiyoruz. Çünkü bütün ülkelerde çok önemli potansiyel var. Özellikle kritik ve stratejik madenlerde dünyanın gidişatına baktığımızda, bu alandaki ihtiyacı TDT üyesi ülkelerin kaynaklarından sağlayabilmek, bunları sürdürülebilir bir şekilde piyasalara sunmak, fevkalade önem arz ediyor. Böyle bir önerimiz oldu. Bunu resmi yollardan ve önümüzdeki yıl Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında yapılacak Liderler Zirvesi'nde bu kararların alınmasını sağlayıp, sonra da bu toplantıların ilkini yine İstanbul'da önümüzdeki yıl içinde tertip etmeyi hedefliyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin ikili veya çok taraflı projelerde yer aldığını ve bu ülkelerle enerji alanındaki bağları geliştirmek istediklerini ifade ederek, "Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve diğer ülkelerle geliştirdiğimiz ilişkiler hakikaten bu anlamda önemli ama bunu daha büyük ölçekte, makro ölçekte aynı zamanda elektriğin, doğal gazın ve petrolün doğudan batıya kesintisiz şekilde akabileceği enerji bağlarıyla da güçlendirme noktasında bazı somut önerilerimiz oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Hazar'ın Türk dünyasını birleştirmesine yönelik geliştirebilecek projelere ilişkin soru üzerine Hazar'da elektrik geçişi projesini örnek veren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hazar'da çok uzun yıllardır, 30 yıldır üzerinde çalıştığımız diyebileceğimiz Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi bunlara örnek olarak verilebilir. Türkiye olarak Türkmenistan'dan gaz almaya başladık ama farklı bir rotadan ve takas yoluyla gaz alıyoruz. Bunun ideali bu kadar önemli doğal gaz rezervlerinin Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya bir boru hattıyla gelmesi. Bunu da somut olarak açıkçası toplantıda önerdim. Bu konunun artık daha somutlaşması önem arz ediyor. Elektrik iletim hattının da yine Hazar üzerinden, Hazar'ın doğusundaki üye ülkelerin üreteceği yenilenebilir enerji kaynaklarının Azerbaycan'a ve oradan da Türkiye'ye intikali bu anlamda somut projeler olarak sayılabilir."