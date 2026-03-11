Bakan Bayraktar’dan doğal gaz ve akaryakıt açıklaması: Zam gelecek mi?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da gerilim hızla yükseldi. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatarak gemi geçişlerini durdurması, küresel enerji piyasalarında arz kesintisi endişelerini artırdı. Savaşın 12. gününde de yeni gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar görülürken Türkiye’de enerji arz güvenliği de gündeme geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesi azetecilerin doğal gaz ve akaryakıt arzına ilişkin endişelere yönelik açıklamalarda bulundu.

“Doğalgazda arz güvenliği konusunda sıkıntı yok”

Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz tedarikinde şu an için bir risk görmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Doğal gaz konusunda endişe duymayın arkadaşlar. Daha önce de ifade ettim, arz güvenliği konusunda inşallah bir sıkıntımız yok. Hem petrol hem petrol ürünlerinde yani akaryakıtta hem de doğalgazda. Bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda ama gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

Petrol fiyatları neden yükseldi?

Bakan Bayraktar, Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin temel nedeninin küresel piyasalardaki arz kesintisi endişesi olduğunu söyledi. Bölgedeki çatışmaların enerji piyasalarında belirsizlik yarattığını belirten Bayraktar, fiyat hareketlerinin bu beklentilerden kaynaklandığını ifade etti.

“Dünyada bir arz kesintisi endişesi var ve arz kesintisi söz konusu. Dolayısıyla bundan dolayı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda hem bölgedeki bu çatışma sona erer hem de dünyadaki piyasalar biraz daha normalleşir.”

Petrol fiyatları yeniden düşebilir mi?

Bayraktar, son günlerde petrol fiyatlarında görülen geri çekilmeyi ise savaşın sona erebileceğine yönelik beklentilere bağladı. ABD’den gelen açıklamaların piyasada arzın yeniden normale dönebileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti.

Enerji Bakanı, petrol fiyatlarının normalleşmesi halinde yılın geri kalanında daha düşük seviyelerin görülebileceğini dile getirerek, “Aslında biz bu sene için özellikle yılın geri kalanında 60 dolarlar civarında bir öngörüde bulunuyoruz. Ama şu anda bir savaş ortamı var. Ümit ediyorum bu tansiyon düşer ve piyasalarda yeniden normalleşme olur" dedi.